相思灣村違建道路未見復原　議員批公帑「埋單」不公道

東方報業集團揭發西貢相思灣村違建道路及「神秘丁屋」事件超過半個月，當局在事件上一直只「踢一踢、郁一郁」，更花費公帑為涉違法者「執手尾」惹全城炮轟。規劃署早前對違建道路涉及私人土地的擁有人提出檢控，有關聆訊將於周三(11日)進行。立法會議員批評相關修復工程變相要市民「埋單」，並不公平，涉破壞者應要負責復原環境，而非單單罰款了事。

涉事的違建道路今早(10日)亦未見回復原狀，依舊鋪有石屎，已裝設石躉和鐵柱，阻止車輛進出，現場亦沒有工人開工。地政總署計劃在清理工作完成後會噴草作修復，並預計本月中完成。至於「神秘丁屋」業主黃子洋在村內經營的水上活動店今早未有開門營業，自僭建碼頭事件被踢爆後，該碼頭一直被圍封。

「你做破壞但要人哋出錢修復，對其他人緊係唔公道啦！」議員劉國勳指，政府雖已檢控涉事人，但相關修復工程由政府負責，開支變相由市民「埋單」，對廣大市民而言並不公允，理應由破壞者自掏腰包復原環境，而非僅僅罰款。至於相關的罰款亦應隨破壞程度作調整，否則難有阻嚇性。

劉又指，地政總署人員雖已連日於現場清理及裝設石躉和鐵柱，但未有釋出進一步的復修計劃，及未來如何加強打擊相關違規事件的方案，呼籲政府改變被動的處事心態，以改「踢一踢郁一郁」的形象，盡力遏止再有類似情況發生。

另外，規劃署除向涉嫌違規的私人土地擁有人提出檢控外，關於涉及政府土地部分，該署亦已將個案轉介地政總署跟進。違建道路屬《城市規劃條例》下的違規發展，首次定罪可罰款50萬港元，以及在恢復原狀通知書逾期後每日另處罰款5萬港元，而第二次或其後再被定罪，則可處罰款最高100萬港元，以及每日另處罰款10萬港元。