下月起放寬非中港居民經內地入境限制　須持7日無染疫報告

澳門疫情平穩，截至昨日(9日)已連續225天零本地確診。澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心昨日宣布，下月1日起放寬外國人入境限制，無內地、香港或台灣居民身份的非澳門居民，若在入境前已在內地逗留連續超過14天，可申請經內地進入澳門，惟須提供7天有效的核酸檢測報告。符合條件者包括澳門居民的配偶或子女、已取得外僱逗留許可或以工作為目的的入境憑證人士、已取得居留許可人士、已獲澳門高等教育學校錄取的學生，以及來澳參與重要商務學術或專業活動人士。

另外，外國人如證明進入澳門符合當地公共利益，尤其是防治疾病、緊急救援以及維持澳門特區正常運作或居民生活所需等情況，亦可申請豁免入境限制。申請人士如入境澳門前14天在中、高風險地區，獲批入境後亦要接受14天醫學觀察；但如申請人士入境澳門前14天身處內地，獲批入境後只需提供7天有效的核酸檢測報告，不需接受14天醫學觀察。

中心指，申請者可透過電郵、郵遞或親臨疾病預防控制中心申請，成功獲豁免入境限制的人士仍需遵守澳門其他入境防控措施，批准與否，中心具有最終決定權。