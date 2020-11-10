法定產假14周下月生效　議員轟發還薪金制度效率太慢

政府早前刊憲宣布12月11日起，按《2020年僱傭(修訂)條例草案》將法定產假由10周增加至14周，僱主多支付的4周產假薪酬，可向政府申請發還，以8萬港元為上限。勞工處今(10日)透露，發還計劃機制將外判處理並於上周截標，料今年底前完成審批，明年上半年可正式推出並接受申請。有議員認為機制未完善，未能保障合約工權益，又批評政府內部不如外判，效率極慢。

法定產假14周下月生效，立法會有關條例小組委員會今開會討論，有議員質疑現行僱傭條例下未能妥善保障懷孕合約工權益，產假增加4周可能增加誘因，令部分僱主不再與完約並正在懷孕的合約工續約。勞工處處助理處長(勞資關係)梁樂文回應指，要在新措施生效後一段時間，再檢視處方接獲有關個案是否有飆升情況，並視乎個案實際情況，檢視是否違反性別歧視，並轉介至平等機會委員會處理。

多名議員關注僱主多支付的4周產假薪酬，向政府申請發還的機制，其中議員張超雄引述勞工及福利局局長羅致光早前說法，稱發還機制涉重新設辦公室、招聘及研發系統等，需在條例生效後18個月才能落實，惟現時外判工作後則大幅減至6個月內，批評羅只公布最壞情況，令外界以為立法會阻礙立法，製造恐慌及仇恨，「呢個羅局長真係，唔知點解佢咁講野」。張又狠批外判工效率竟較公務員高，直言「不如18萬公務員全部外判啦」，形容外判制度只會令政府問責性減弱。

另一名議員黃碧雲則指勞工處早於今年第2季進行籌備，卻於上周才截標，年底前才完成審批，炮轟該處做事太慢，條例下月生效卻仍未完成發還機制招標工作，「仔都生幾個，你仲未搞掂」，要求效率促進辦公室跟進事件。

勞工處助理處長(發展)何錦標解釋，早前預計需時18個月，所指的是由勞工處直接執行發還計劃，基於立法會關注並希望及早推出計劃，故改為外判有關工作，料明年上半年可推出。他又提及，延長產假下月生效後，料最快明年3月會有僱主向處方申請薪金補貼，處方希望發還計劃推出時間可配合需求。