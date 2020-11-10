誤刺拇指無換針即為4歲童打疫苗　西醫違專業操守遭發警告信

呼吸系統科專科醫生黃澤仁，2018年為病人注射流感疫苗時，不慎將針筒刺到自己手指頭致流血，再以同一針筒為病人注射，惹起播毒恐慌。醫委會今(10日)召開聆訊，裁定黃違反專業操守，認為醫生應立即丢棄受污染的針筒，但認為被告事發後已隨即「補鑊」，安排病人和自己接受血液測試，證實二人均無患上愛滋病等疾病，相信對方已上了深刻的一課，決定向對方發出警告信。

案情指，黃澤仁在2018年2月23日，為年僅4歲的小童注射流感疫苗時，小童一度掙扎，令針頭不慎刺中黃的左拇指。他一邊責備該小童，一邊清潔其流血的手指，及後繼續以一同枝針筒為小童注射疫苗。及後，黃發覺有問題，隨即向小童及其陪伴在側的父親道歉，但幼童父親不接受，並向醫委會作出投訴。

黃承認控罪，其代表律師求情時指，事發時小童掙扎及哭泣，被告要安撫其情緒，希望盡快完成注射減低病人不安，提到過程中被告感到非常慌亂，情急下未有發現手持的針筒已遭受污染。事發後，黃已安排病人和自己接受血液測試，並請兒科專科醫生解釋結果，證實二人均無感染愛滋病等血液傳染疾病，強調今次是個別事件，已上了深刻的一課，希望醫委會能輕判，讓被告繼續為病人服務。

醫委會研訊小組表示，共用針筒的潛在風險嚴重，直指被告行為不符專業水平。雖然被告並非血液傳染病的帶菌者，但過程中病人及其家屬所承受的焦慮不安和壓力亦不容忽視。惟醫委會讚賞被告坦承罪過，在紀律研訊過程亦很合作，認為對方已上了一課，該會遂決定向他發出警告信。至於其呼吸系統專科資格，則交由醫委會教育及評審委員會考慮是否要採取進一步行動。