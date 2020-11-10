大埔採樣亭檢測人數增3倍　街坊指區內人口多冀延長服務

大埔的新冠肺炎疫情嚴峻，港府昨日（9日）起一連3日到大埔設立採樣亭為街坊進行現場病毒檢測，東網記者今早（10日）到場視察，發現排隊的人較昨日多出3倍，設於廣福邨的採樣亭有逾200人輪候，街坊平均要等逾1小時。不少居民認為大埔人口多，3日檢測時間太短，希望再延長。

港府於大埔設立3個採樣亭，分別位於廣福邨廣惠樓旁的排球場、富善社區會堂外空地，及圍頭村牌樓及涼亭之間空地設採樣亭，前兩者的服務時間為早上10時至夜晚8時，圍頭村採樣亭則開放至下午5時。

廣福邨採樣亭一大早便有逾200人排隊，不少是長者。居民賴先生居於廣福邨廣平樓，他直言十分擔心，因大廈日前有確診者，大家用同一部電梯出入，認為風險較高，即使做好個人衞生，亦難以避免染疫風險，惟有前來檢測求安心。他又指自大埔出現多宗確診後，已減少至每周只去一次街市買菜，以免人多聚集徒增風險。

富善社區會堂外的採樣亭亦有逾60人輪候，居民黃女士說，採樣亭的開放時間太短，昨晚放工後趕回來已經截龍，今早特地請了半日假來做檢測。她認為大埔人口較多，港府應增派人手做檢測，或延長多2日，最好周末繼續開放。她又指人龍太長不便利長者，建議改用派籌方式登記，免長者要站逾一小時乾等。

另一居民林女士今早在採樣亭開放前已來排隊，等了逾1小時才獲採樣。她直言十分擔心大埔變成疫區，現時人人自危，「覺得好慘，好多嘢都做唔到，影響晒日常生活！」她指家中有3個月大的嬰兒，「出世後只望天花板咁濟」，只有去醫院及打針才會外出。為了避疫，她現時2至3日才外出買菜，回家後會將身上衣物全數更換及清洗。