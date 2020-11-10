上水羅湖單車團每位收費788元　網民轟不值

本地遊人數放寬後，不少旅行社紛紛推出不同本地團，望重燃旅遊氣氛。不過，有部分本地團定價卻存在爭議。本地旅行社Liberty Hong Kong近日舉辦上水羅湖單車遊，踩單車遊北區，叫價卻高達788港元，遭網民狠批高呼不值。該旅行社在社交網站回應感謝各界意見，又指另有提供價格較便宜的本地團。

根據Liberty Hong Kong的網上資料可見，上水羅湖單車遊將在本月14日及21日兩個周日舉辦，共設兩團，行程歷時7小時，早上在九龍塘港鐵站集合，乘坐旅遊巴前往上水。行程包括遊覽北區公園、石湖墟、大水管、河上鄉和得月樓警崗等地，中途亦會踩單車往羅湖邊境，行程包括品嘗河上鄉豆腐花，最後到上水港鐵站解散。

宣傳單張列明只限香港居民報名，收費每人788港元，若組團人數達25人至30人，每人亦要收取538港元，惟單張列明團費僅包括導師費、租單車、午餐、交通及保險，費用並不包括領隊及司機的貼士，甚至連豆腐花的費用也未包括在內。

宣傳單張一出，旋即激起網民熱議，不少網民高呼價格離譜，有熟悉當區的網民指，早前到上水租單車都只收50港元，連同一碗豆腐花全程70港元有找；更有上水居民在貼文下留言，指自己能以更優惠的團費帶團到訪相同目的地。

Liberty Hong Kong在網上回應指，多謝大家意見，又稱除特色行程外，該旅行社也有收費較低的本地遊，例如遊覽屏山文物徑，午膳進食鮑魚海鮮餐的一天團等。