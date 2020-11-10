宣道小學播獨教師被釘牌　調查指72%校長認為裁決欠說服力

一名於九龍塘宣道小學任教的教師涉嫌在教材散播「港獨」訊息被教育局取消註冊，是當局首次以「專業失德」將教師釘牌，而該校校長、副校長及其他曾使用有關教材的教師亦分別遭譴責或警告。教協早前進行問卷調查，結果大部分受訪中小學校長均認為局方裁決不合理，亦有校長憂慮事件對教學及教育發展造成負面影響。

教協上月27日至本月9日，訪問125位小學、中學或特殊學校校長。結果顯示，72.8%受訪校長認為，教育局就取消註冊事宜提供的資料及理據並無足夠說服力；分別有79.2%及73.6%認為，局方以監管不力為由譴責校長、副教長及書面警告其他教師，做法並不合理。

教協會長馮偉華表示，教育局過去一向不處理匿名投訴，以免助長濫用或失實投訴問題，認為局方近期受理多宗匿名投訴個案，助長目前投訴成風的情況。他又批評，現時由政府人員包辦調查及處分事宜，過程並無業界人士參與，質疑做法是黑箱作業。

身兼教協副會長的教育界議員葉建源指，涉事教師已遞交上訴通知書，政府現正籌組5人小組處理，但未知有關進度。被問到有傳媒今日(10日)披露涉案教材全文，葉指出案件正處於上訴階段，認為洩露有關資料人士並不道德；又指諮詢律師意見後，認為現階段任何人均不適宜作出評論，以免對上訴造成影響。

對於教育局局長楊潤雄日前表示，正研究未來加入「凍牌」及「扣薪」等方式懲罰教師，葉重申目前問題在於調查制度不公道，並無給予被投訴教師申述機會，涉及程序公義問題。至於民主派議員近日商討會否總辭，葉重申，無論是否擁有議員身份，均會服務教育界及就政府政策作評論。