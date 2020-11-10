無痛血尿小心患膀胱癌　男性吸煙比率升1%增2萬宗新症

膀胱癌是全球十大最常見癌症，香港每年平均約有400宗新症，病發的死亡率佔近40%，其中男性有較高的患癌風險，隨人口老化，問題將更嚴峻。中大醫學院有研究分析膀胱癌與吸煙和經濟能力的關係，發現在吸煙人士比率呈下降趨勢的國家中，具較高經濟能力的地區，膀胱癌的死亡率相對較低。

膀胱癌與身體長期吸入致癌物質有關，吸煙是最重要的危險因素，煙草中含有大量致癌物質，令患上膀胱癌的風險增加，患者病情亦會惡化。中大醫學院賽馬會公共衞生及基層醫療學院教授黃至生表示，吸煙率與發病及死亡率呈正向關係，數據顯示，全球男性吸煙人口增加1%，便會多2萬宗膀胱癌新症。他又呼籲市民減少吸煙，以減低患上膀胱癌的機會。

國內生產總值(GDP)與膀胱癌息息相關，研究結果顯示，膀胱癌在亞洲整體發病率下降，但死亡率上升，相反在歐洲國家發病率卻呈上升趨勢，而死亡率則下降。黃推測，富裕國家的人有較高的疾病知識，而且易獲得公共醫療服務，及早接受檢查，因此死亡率較低。反之，亞洲大多數為發展中國家，衞生資源有限，導致未能發現及治療。

膀胱癌患者普遍因小便時無痛但有血尿而求診，醫生往往以傳統手術治療，但對癌症控制未如理想，體內留有殘餘腫瘤細胞，5年復發率為24%。中大醫學院外科學系泌尿外科組助理教授醫生張源津表示，近10年普及的膀胱腫瘤整塊切除術(ERBT)，目標是把膀胱腫瘤整塊切除，亦可減低復發率到近20%，比傳統手術安全。患者楊先生稱，2017年發現有大約3cm腫瘤，於2018年進行ERBT，手術期間無特別痛楚，術後康復亦理想。