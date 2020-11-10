明年電費料凍結　基層團體促減費　飲食界冀政府補貼

新冠肺炎疫情打擊本港經濟，影響市民生活，消息指兩電擬凍結明年電費，不過飲食業界及低入收家庭均認為不足夠，認為在疫情下，生意及就業前景均不明朗，直指兩電應減電費，又促請政府再為用戶提供電費的額外補貼。

香港社區組織協會幹事施麗珊認為，低收入家庭，尤其居於劏房及板間房者的電費支出負擔大，電費支出佔家庭總支出10%。她指今年在疫情陰霾下，本港失業率高企，凍結電費都不足抵銷低收入家庭的生活壓力，認爲理應減電費。

香港餐務管理協會會長楊位醒亦指，政府並無為業界提供第三輪防疫抗疫基金補貼，加上禁聚令下，飲食業艱苦經營，雖然兩電凍結電費，但亦希望政府能繼續向商戶及市民提供電費補貼，「多多少少都好過無！」他指電費約佔營運開支的5%至6%，以一間面積約1.5萬平方呎的食肆計，每月營業額約300萬至400萬港元，須負擔約24萬港元的電費，故期望政府可提供電費補貼「幫輕一下」。

位於太子的晴朗洗衣店職員李先生表示，洗衣焗衣用電量大，電費佔約經營成本的10%，他明白要兩電減電費可能性不大，但認為政府應繼續為商戶提供電費補貼，起碼至疫情完結為止。李續指，疫情未知何時完結，政府「保就業」又無以為繼，若連電費補貼都沒有，商戶只會百上加斤，最終只能將負擔轉嫁給員工要裁員。