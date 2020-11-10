港大副教授涉殺妻案　死者曾說：張祺忠唔係好人嚟

港大機械工程系副教授張褀忠涉殺妻案，今日(10日)於高院續審，控方讀出死者胞妹陳慧賢的3份證人口供，她指出在死者失蹤前數天，被告開車接載她們兩姊妹時，死者不斷談及一份租約，又投訴地產經紀不盡責，期間被告感不耐煩致電經紀，死者則大聲說：「張祺忠唔係好人嚟㗎，唔好以為佢係好人」，被告聽到後顯得十分緊張，並將電話遞給妻子，她感覺被告的表現似是收藏了一些秘密。

陳慧賢所作的3份證人供詞中，有兩份是在死者屍體被發現所作。她形容胞姐陳慧文與被告性格南轅北轍，被告平日少說話常板著臉，胞姐則性格急躁愛批評人，而且很囉嗦。而兩夫妻平日少說話，被告很服從妻子且純如綿羊，家裏的財務由妻子掌管。

不過，她曾目擊一次被告遭死者指摘後竟大發脾氣，令大感愕然。在得知胞姐身亡及被告被捕後，她說回想起來才發現胞姐失蹤背後有古怪之處。

陳慧賢的供詞指，原放在客廳中的一個行李篋不見了，被告就說是死者拿走了。而在死者失蹤前一晚，她望入夫婦的睡房，見到被告突然壓在死者身上，見二人到這樣的年紀仍如此親熱，況且被告平日並不似如此浪漫，當時已感到奇怪。而翌日早上，屋內十分寒冷就如開了冷氣般，但平時生活十分節儉的被告其實是不會開冷氣的。

另外陳又在供詞又提到，被告與死者結婚約30年，雖然二人間中有爭執，但被告對死者大多言聽計從。只是有一次，約於2018年夏天，夫婦俩到英國旅行並探望她，一天被告駕車載著她們姐妹，期間死者不斷指路，被告突然生氣，並揚言這是最後一次二人一同去旅行，她感到很驚訝，認為當時兩人關係已有所轉變。

56歲被告張祺忠，被控於或約於2018年8月17日，在香港謀殺其妻子陳慧文（當時53歲）。