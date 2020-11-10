煥然懿居43伙貨尾今起可申請　巿民踴躍參觀示範單位

市建局港人首置先導項目，土瓜灣「煥然懿居」餘下的43個「首置」單位，於今日(10日)起接受合資格人士申請，至本月23日晚上7時截止。東網記者今日前往實地考察，發現單位設計四四方方，客廳備有大型窗戶，通風理想，前來參觀示範單位的市民不絕，有市民對單位設計及裝修表示非常滿意，一定會申請，亦有人表示會審慎揀選單位。

今次餘下的「首置」單位實用面積由284至574平方呎，當中包括2個開放式單位、7個一房單位、5個兩房單位，以及29個三房單位。記者實測發現四款單位，可見大廳屬四方設計，亦設有大型窗戶，易於通風，惟其中開放式及1房單位擁有「黑廁」，住戶或需留意會否造成潮濕問題。另外，大部分單位設有兩個露台，方便住戶晾曬衣物。至於景觀方面，位於中層的單位大廳若面向觀塘方向，仍可看見部分海景，景觀開揚。

前來參觀示範單位的溫氏夫婦指，單位設施及用料不錯，質素如同私樓，加上整個設計間隔四四方方，環境開揚，更配備會所，直言或會申請兩房單位。惟溫太稱，美中不足之處在於單位坐落於舊區，而且遠離地鐵站，又指本身自住位於荃灣區、約700平方呎的私樓，而煥然懿居單位面積雖然較細，但勝在實用面積大，仍可彌補不足。

從事會計的市民周小姐稱，曾考慮東涌的私樓，由於親戚居住在紅磡附近，能夠有照應，而且煥然懿居單位如同私人樓宇設計，校網區亦不俗，故優先考慮申請三房單位。但她認為單位配套一般，因會所沒有配備泳池，景觀亦以街景為主，單位間隔則配備兩個露台，令實用面積降低，故會仔細揀選單位。