指台灣電影《怪胎》抄襲　《寵我》片主申禁制令阻上映

台灣電影《怪胎》即將在本港上映，卻遭香港電影《寵我》指控抄襲。《寵我》片主並於昨日（9日）入稟高院，對《怪胎》的製作公司和編導提出訴訟，要求法庭頒布禁制令，禁止任何人發布抄襲《寵我》的作品，並下令將違反禁令的物品交出銷毀，及向《寵我》作出賠償。

本案原告為《寵我》的版權持有人JK Holdings Limited，3名被告分別是《怪胎》的製作者牽猴子整合行銷股份有限公司、滿滿額娛樂股份有限公司、及其編劇導演廖明毅。

原告在入稟狀稱，《寵我》於2017年初次發布後，已在五大洲贏得149個電影獎項。原告指《寵我》中用到的元素，包括以特定顏色組合的雨衣、手套、口罩、垃圾袋等道具來描寫戲中人患強迫症，都被《怪胎》抄襲使用，令公眾誤以為《怪胎》是獲原告授權改編《寵我》。

原告指出，被告已安排《怪胎》本月在香港上映，並透過香港發行商宣傳。原告指被告的抄襲影射行為，已導致原告損失，現要求法庭頒令，禁止被告繼續侵犯原告的著作版權及繼續發布所有侵權作品，並須把侵權作品銷毀，亦要向原告交代獲益及作出賠償。