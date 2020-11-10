研究指年幼性侵受害人擔心被責怪　最長逾13年方求助

為性暴力受害人提供協助的非政府組織風雨蘭，去年發表過去18年的個案回溯研究，其中發現事發時年齡低於16歲的性暴力受害者，平均延遲約13.2年才求助，延遲求助時間較成年人長逾10倍；組織其後再向16名在童年受性侵的受害者深入訪談，發現有超過67%受害者向他人坦白時沒有得到正面回應或適切跟進，甚至有人得到負面回應，例如被忽略、質疑和責怪等。

風雨蘭研究主任邱志衡分析訪談後結果，發現在整個童年期間，有約30%受害者從未向任何人提及過自己的性侵經歷，而阻礙她們將事件揭露的原因包括不懂得界定性暴力、缺乏合適的聆聽者、擔心披露後會帶來負面後果。

結果亦顯示，成年後所有受害者都曾向身邊的人透露自己年幼時被性侵事件。多名受害者更不只一次向不同人提及自己的經歷和感受。有人起初僅期望讓伴侶了解自己的過去，發展到後來則希望透過與朋友分享，獲得更多認同與支持。

另外，有些受害者原先只是想向親人揭露埋藏已久的秘密，繼而轉化成控訴侵犯者，尤其當侵犯者就是親人；有些受訪者在初期旨在為自己發聲，其後決定透過持續發聲去鼓勵其他性暴力幸存者。除了向他人透露自己的性侵經歷，不少受害者亦曾經向不同背景的專業人士求助。

風雨蘭指出，若面對對方的負面反應，不少受害者因而不敢再向他人透露自己被性侵經歷，轉而把秘密埋藏心裏。因此，鼓勵兒童盡快求助之餘，但聆聽者或陪伴者的角色亦十分重要。不恰當的回覆或反應不但會嚴重阻礙兒童得到適切的支援，同時亦會對她們造成更大的傷害。

風雨蘭總幹事王秀容建議加強推廣兒童及青少年的性教育、開拓針對家長及兒童照顧者的預防教育培訓課程、改善現行的幸存者支援服務等。