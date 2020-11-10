稱為救遭追截青年人　地盤工襲警罪成囚30天

有市民於今年3月21日再就去年721事件到元朗聚集，期間再釀警民衝突。當晚一名督察追截跑過馬路的青年時，疑遭人拳打背部。涉案地盤工事後否認襲警罪，早前辯稱為免年輕人受傷，才出手希望分散警員注意力，並非想傷害對方。被告今（10日）在屯門法院被裁定罪成及判囚30日。

控罪指被告曾浩源（41歲）於3月21日，在元朗鳳琴街襲擊督察李顯揚。裁判官王證瑜裁決時指，控方證人的證供合情合理，互相支持。相反，法庭不會接納被告的警誡口供中的解釋及其庭上辯解。

對於被告表示想起防暴警在港鐵毆打市民的新聞，遂出手欲分散警方注意力，王官認為兩者情況不同，亦與本案無關，並指被告若想達到目的，理應直接要求警方停止使用武力，或將警員及男子分隔開。

而且涉案督察在首次遇襲後已轉身，被告無必要再度施襲，加上他施襲後便逃去，法庭認為他使用武力目的與其聲稱意圖不一致，且必定不是為了保護有關男子亦沒有合理辯解，遂裁定被告罪成。

辯方求情指被告樂於助人及熱心公益，只是當時在千鈞一髮的時間，衝動下使用了法律不容許的方法行事。裁判官認為案情嚴重，被告在警員制服疑犯時兩度施襲，監禁為合適刑罰，並判他入獄30日。