立會成立衞生及巿容小組討論鼠患　議員批政府滅鼠方式昂貴無效

立法會食物安全及環境衞生事務委員會今日(10日)表決，由邵家輝以21票獲選為2020-21年度會期副主席，另外，委員會亦支持成立「改善環境衞生及市容事宜小組委員會」，以集中討論現時鼠患問題，期間有議員批評政府「故步自封」，所用的滅鼠方式無效又昂貴，亦有議員擔憂政府引入熱能探測等高科技作環境監測，會引致個人私隱的問題。

議員陳恒鑌在會上建議成立「改善環境衞生及市容事宜小組委員會」，集中檢視現時政府滅鼠滅蚊的工作成效，檢視全港街市及公廁環境衞生的狀況、檢視現時全港垃圾收集的情況及檢討有關衞生黑點的規管、街道潔淨的監察措施並提出改善香港環境衞生及市容的其他方案，並建議委員會在展開工作起計的12個月內完成工作，其後向內務委員會或有關的事務委員會作出報告。

委員會普遍支持成立小組，認為新冠肺炎疫情下市民更關心鼠患問題。議員葛珮帆指，在地區服務中，最常收到有關鼠患、蚊患、垃圾等投訴，有不少市民亦向她表示有老鼠入屋、近來更有多名市民染上大鼠戊型肝炎，認為有必要集中討論。另一議員梁美芬直斥政府「故步自封」，現時使用的番薯餌與鼠藥無效，而措施卻昂貴。

食環署曾一度在選定區域安裝熱能探測攝錄機與氣壓滅鼠器，惟被外界評成效低，議員柯創盛認為小組職權上應同時檢討政府部門間的協調，並應檢視現時措施有否加強公眾參與度，同時亦須檢討政府引入高科技滅鼠的措施。議員鄭松泰認為政府在近年用上熱能探測來統計老鼠數量又增添智能垃圾桶，認為政府引入高科技作環境監測，但當中會遇上個人私隱的問題，認為小組職權上要增加並檢討這一項。