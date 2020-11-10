印度政府引渡文子星案上訴得直　可一併移交越獄等罪

印度當局指在港落網的印度裔重犯文子星（Ramanjit Singh），涉嫌策劃恐怖活動，干犯協助或教唆逃離合法拘留、協助越獄、串謀發射火器、多次指使從香港匯款到印度協助劫獄及逃獄者，以及劫獄事件發生後的連串妨礙司法公正作為等罪行，要求把他引渡回印度受審。東區法院裁判官去年經聆訊後，雖裁定其中18項指控表面證供成立，下令將他交付拘押，但同時裁定有關越獄與協助教唆囚犯逃離合法羈押等指控不屬可移交罪行。印度政府透過律政司提出上訴，高院法官今天（10日）裁定律政司上訴得直，指上述控罪屬可移交罪行，並指示與訟雙方最遲在本周五（13日），將判令的草擬文本交予法庭審議。

印度政府由律政司代表，提出香港及印度雙方的協定條文中，雖沒有提及越獄的罪行，惟據《逃犯條例》，可判囚一年或以上的其他罪行，以及條例附表中所對應的從合法羈押下逃離罪行，亦屬指明的「有關罪行」，可根據締約雙方的法律而准予移交，認為《逃犯條例》已全面涵蓋協定條文中沒有列明的罪行。

惟代表文子星的律師就指原審裁判官正確，認為印度政府解讀有關條文時有誤，重申協定條文中並不包括上述指控。