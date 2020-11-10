美酒佳餚巡禮明日網上舉行　提供逾500間餐廳優惠

受新冠肺炎疫情影響，香港旅遊發展局主辦的「香港美酒佳餚巡禮」明天（11日）即「雙11」於網上舉行，活動期由往年的4天延長至5星期，巡禮將以「線上+線下」形式舉行，除建立一站式網上平台，網羅全港逾500間餐廳的優惠，包括米芝蓮餐廳提供低至半價的餐單外，亦有可速遞貨品到市民家中的訂購服務。

旅發局表示，明早10時起，市民登入活動網站即可瀏覽包括飲、食、玩三大內容。網站雲集由逾100酒商提供的數百款美酒，其中不少酒商有提供優惠，例如活動限定的優惠碼、或指定酒品半價等。網站每周會推介15個精選優惠，方便參加者挑選心水酒品。

另外，活動亦設美食外送或外賣、網上大師班等，由11月21開始逢星期六、日，34個「大師」（星級名廚、酒評家、品酒師等）輪流網上開班，教授烹調美食或品嘗佳釀，供市民即時網上收看及重溫。不少「大師班」更提供食材或品酒套裝，市民可以預先訂購套裝，速遞到府上，線上線下邊學邊玩。

今年「香港美酒佳餚巡禮」的平台為(winedinefestival.discoverhongkong.com)，活動由明天起舉行至下月15日。