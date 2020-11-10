多個團體到政總請願　促褫奪4名泛民議員資格

立法會延任1年會期開展後，泛民主派議員在4次會議共80次要求點算開會法定人數，影響議會運作。有消息指，公民黨法律界議員郭榮鏗、議員楊岳橋、郭家麒以及會計界議員梁繼昌，或因違反《基本法》第104條，有機會被取消議員資格。多個團體今午(10日)到金鐘政府總部外請願及遞信，要求政府褫奪4人的議員資格。

團體「匯賢起動」表示，「攬炒派」議員癱瘓政府施政，以煽動新一輪暴亂，若不受遏止，將會出現更嚴重的「拉布」及議會對抗。他們指上述4人早前曾被取消參選立法會選舉的資格，認為他們在議會發動「拉布」，愧對全港選民期望，提醒立法會主席要正視問題。

「監察攬炒議員大聯盟」則指議員曾宣誓效忠《基本法》，指4人違反誓言，更公然勾結外國勢力「搞亂香港」，認為他們無資格繼續留在議會履行職責。

團體「不平則鳴」則嚴厲譴責4人聯同「攬炒派」議員瘋狂點算開會法定人數，虛耗議會時間， 是拖延審議譴責部分「攬炒派」議員的議案，要求政府重新審視4人的延任資格。

「保衛香港運動」表示，政府和立法會主席必須依法處理阻礙議會運作的政客，盡快恢復立法會秩序，維護其尊嚴和形象。

「監察DQ議員大聯盟」、「香港仔漁民」、「屯門民生關注組」和元朗、荃灣各界人士同樣到政總外請願，強烈要求政府盡快褫奪4名議員資格。