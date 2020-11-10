港幼童蛀牙比例偏高　賽馬會撥5600萬元助幼稚園學童護齒

蛀牙是兒童最常見的口腔疾病之一，過去曾有報告指香港有一半5歲兒童患有學齡前兒童蛀牙。香港大學牙醫學院獲香港賽馬會慈善信託基金捐助，推行「賽馬會幼童健齒計劃」，將為全港學前兒童提供牙科檢查服務，在一年的前導計劃後，由2020/2021學年起計劃將推行至全港幼稚園，免費為幼稚園一至三年級(K1至K3)學童進行口腔檢查及治療蛀牙。

計劃中所有服務將由學校以自願性質參加，負責人暨香港大學牙醫學院副院長(對外事務)朱振雄在今日(10日)舉行的計劃啟動發布會中稱，2017年香港5歲幼童的蛀牙比例達到55%，相比其他已發展國家如澳洲、英國等地的比例大多低於35%而言屬偏高。他又表示，學齡前的蛀牙會引起疼痛，並影響食欲、營養吸收、恒齒發展、個人成長及整體健康等。

朱稱，若牙醫檢查出幼童有蛀牙，又得到家長同意，會透過使用氟化氨銀讓牙齒變硬，防止牙齒再變爛，過去的研究顯示該物料能改善蛀牙的效果達80%，能以簡單、無痛、非入侵性的方式治療蛀牙，亦不會產生氣霧，加上整個過程只需約1分鐘，能令絕大部分學童接受。他又透露去年的先導計劃有137間幼稚園參與，家長的滿意比率達到97.5%，今年9月開始的計劃將涵蓋全港逾1000間幼稚園，現時已有約700間初步同意參與計劃。

香港賽馬會慈善事務高級經理 (復康及醫療)鍾惠敏指出，基金撥出了約5600萬港元支持為期3年的計劃，以改善香港兒童的口腔健康。宣道會雷蔡群樂幼稚園有參與去年的先導計劃，該校校長鄭金妹表示，計劃能有效令學童知道口腔健康的重要，亦有家長反映學童在得到牙醫指導後，成功培養晚上刷牙的習慣。

在學校參與計劃後，團隊的牙醫到校為學童進行基本口腔檢查，如發現學童有蛀牙，在家長同意後牙醫會為學童進行氟化氨銀治療，家長亦可選擇只進行檢查而不接受治療。完成後家長會收到學童的個人口腔報告，列明學童的口腔狀況及所需治療。另外，計劃亦會為學童家長舉辦口腔健康教育講座，簡介學前兒童常見的口腔疾病和口腔護理，並為有嚴重蛀牙的學童及其家長提供個人諮詢及舉辦教師培訓。