借9000萬元給唐慶年公司受質疑　康宏小股東入稟向董事索償

一名康宏環球控股（下稱康宏）的小股東昨天（9日）入稟高院，就康宏的子公司於4年前借出9000萬港元免息貸款，給由前政務司司長唐英年胞弟唐慶年持有股份的Forthwise Limited，以及康宏用過高價錢收購另一間公司和連續3年沒有公布公司財務報告等事，向康宏主席主席陳志宏、執行董事吳榮輝等人索償。

原告楊志君聲，稱持有0.68%康宏的股份。12名被告依次是康宏主席陳志宏，執董吳榮輝、葉怡福和冼健岷，非執董陳士斌，及獨立非執董潘鐵珊、傅鄺穎婷、白偉強和甄達華，以及康宏及其兩間全資附屬公司Forthwise International Limited 和 Convoy Finance Limited。

原告代表自己、首9名被告以外的全體康宏股東及上述兩間附屬公司提出今次訴訟。原告指稱，吳榮輝於2016年2至10月期間，在沒有商業誘因下，促使Forthwise International Limited借出9000萬港元免息貸款，給Forthwise Limited，而葉怡福則於2016年1月，促致 Convoy Finance Limited 以過高價錢購入 Maxthree Limited。

另外，原告又指控首9名被告沒有公布2017至2019年度的公司財務報告，又無按公司章程召開周年大會、進行董事會換屆及向港交所爭取復牌。原告因上述事件向被告索償。