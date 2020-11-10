網民熱話：街市驚現虐貓狂徒？ 店貓遭浸不明液體致黐立立

店東開店時驚見店貓被浸於不明液體內，導致不半身黐立立，擔心其被虐待。

近月揭數宗恐怖虐待動物案，令動保人士人心惶惶，昨（９日）又驚現街市貓疑受虐事件！網民Yin Chong稱當天大埔街市一名店東開檔時，發現店貓—窈窈被浸於不明液體內，導致下半身黐立立。即使使用梘液洗澡亦無果。網民忿怒指摘施虐者是人渣，直言「你可以不愛，但為何要傷害」。其後有檔主向保安查詢事件，證實窈窈是誤進新投放的鼠膠，終平息虐貓疑雲。

根據網民在Facebook群組「Tai Po 大埔」貼文指，窈窈在街市生活六七年，十分受街坊歡迎。惟當天店東去街市開檔時，驚見窈窈被浸於不明液體內，使其下半身黐立立。其後店東嘗試用梘液為窈窈洗淨不果，聽建議後使用椰子油為窈窈洗澡，其毛髮終於可以梳開。事主續指貓咪疑受驚過度，即使面對喜歡的零食亦毫不關心。於是店東再帶窈窈去寵物店洗澡，並帶回家休養。

有其他於街市放養貓咪的店主，擔心其他店貓被虐，於是向保安查詢情況。得悉事發前一晚在工作人員在街市設置捕鼠籠和老鼠膠。證實窈窈是誤進老鼠膠才導致此情況，並非有人刻意虐貓。

網民有話說：

Manyi Ho：依家啲人真係唔知咩心態，呢幾日都有人傷害啲動物，一定有報應㗎！

Julia Cheung：係啲自卑無X用嘅人先會選擇傷害小動物

Lau Cindy：請不要再將貓貓放養，因為最近太多殘害動物者對狗貓落毒手，如真的愛貓就不要放養，貓貓無助可憐

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