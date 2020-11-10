涉誇大工人日薪詐騙承建商25萬元　工程公司董事判囚5個月

一名水管工程分判商董事誇大兩名工人的日薪，詐騙承建商額外工資共約25萬港元，早前被廉政公署起訴。被告今日(10日)在觀塘裁判法院被判入獄5個月。被告早前亦被主任裁判官頒令，須向相關承建商歸還約25萬港元，即相等於案中涉及的額外工資金額。

40歲的被告黃駿明，為勵駿水喉工程有限公司董事，早前承認一項欺詐罪名，違反《盜竊罪條例》第16A(1)條。主任裁判官徐綺薇判刑時，稱被告有預謀地使用沒有如實反映工人工資的僱傭合約，而有關勾當持續了一段時間，罪行性質嚴重，猶如收受非法回佣。徐以監禁9個月為量刑起點，但考慮到被告認罪及已還款，遂將刑期減至5個月。

案情透露，從事水管工程的勵駿於2014年獲分判尖沙咀一個綜合辦公大樓重建項目的部分水管工程。被告代表勵駿與多名工人簽訂僱傭合約，其工資則由該項目的承建商支付。

被告於2016年1月招請兩名工人為該重建項目工作，日薪分別為850港元及700港元，惟被告向承建商提交僱傭合約中，將兩名工人的日薪誇大至1150港元。該兩名工人於2016年1月至2018年6月期間，從承建商收取工資共逾148萬港元，二人在期間向被告歸還額外款項共約25萬港元。