地盤工吊運鐵架途中被擊斃　負責指揮工人被揭無牌

28歲地盤工3年前與父親及胞弟，在石硤尾白田邨公屋重建工地協助吊運金屬支架時，支架突然移位把他擊斃。死因庭今（10日）就意外作研訊，救護員指案發現場空間狹窄，當日需要用天秤協助搬運擔架床。而以勞工處安全主任則稱，現場空間擠擁，有機會令意外發生，而當日負責指揮的工人也沒有相關牌照，不應被指派作信號員。

涉案地盤的大判是俊和工程，公司從房署取得合約後，再把有關工程分配給其他公司，當中包括死者麥永豐受聘的毅達工程。

證供顯示，2017年12月9日上午11時許，死者與父親麥炳強、胞弟麥永樂及堂叔麥毅吊運金屬支架，並由麥毅作信號員指揮。

吊運期間金屬支架移位，站在一旁的死者遭擊中，身體多處受傷，肝臟爆裂腰椎骨折，至中午12時31分送抵醫院，同日下午1時25分不治。

救護車主管何杰賢供稱，接報後約6分鐘，即上午11時50分到場，當時死者沒有表面傷痕仍然清醒。由於現場放滿鐵枝空間狹窄，因此需用天秤將擔架床吊離地盤。惟死者在送院途中失去知覺。

時任俊和工程安全主任葉志良作供指，公司會安排兩名安全主任駐守每個地盤，其工作包括進行風險評估，以及在地盤不同地方作突擊巡查，以確保安全措施得以落實。而當日另一名安全主任請假，事發時他正在地盤另一邊工作。意外後俊和曾展開調查，決定不再讓分判商自行指揮天秤吊運。

勞工處一級安全主任陳廣雅以專家證人身份作供，他指意外發生的原因，或是支架綑綁方式不正確令支架移位，由於案發現場空間擁擠，工人需站在接近支架的範圍，他們有機會在吊運途中被支架撞到。此外，陳又提到，麥毅沒有接受過吊運工作的訓練及相關牌照，不應被指派作信號員及獲取對講機。