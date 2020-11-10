袁國勇到高院為DR案作供　應法庭要求脫口罩笑言怕傳染他人

袁國勇讚法庭的防疫設施做得不錯。(龍偉樑攝)

DR醫學美容集團女醫生麥允齡被控誤殺一案，控方今日(10日)傳召港大微生物學系講座教授袁國勇出庭作供，他在庭上應法官要求將口罩脫下。他完成作供後表示，法庭內的防疫措施做得不錯。對於脫口罩作供，他就笑稱害怕自己感染他人，多於擔心受到感染。

控罪指註冊女西醫麥允齡（38歲），於2012年10月10日，與DR老闆周向榮及實驗室助理陳冠忠，因嚴重疏忽而非法殺死死者陳宛琳（46歲）。控方指包括死者在內的3名女顧客，到DR醫學美容集團接受CIK的療程後出現敗血性休克，結果一死兩傷殘。

袁國勇供稱，事件發生後他到培養出事血製品的亞太幹細胞科研中心（APSC）調查，結果在一枝移液槍及分離機的機身內壁發現膿腫分枝桿菌。他以含菌量來推斷細菌繁殖速度，推斷細菌源頭應在APSC，而不在DR美容中心。

袁國勇指APSC培植血液製品的水準遠低於可接受的專業標準，未能確保製品無受到細菌污染。此外，他亦指死者接受的CIK療程效果猛烈，只適用於例如搶救末期癌症的緊急情況，而不是用作保健或美容用途。