中大學生會辦衝突回顧展　校方指有權拒絕訪客入校園

香港中文大學去年11月修例風波期間爆發激烈示威衝突，事件將近一周年，中大學生會今日(10日)在社交專頁稱，大學保安處於校園出入口貼上「進入校園管制措施」告示，因應整體風險評估，以及疫情控制需要，有權拒絕非中大證件持有人或個別訪客進入校園。中大指，去年底起實施校園出入管理措施後，一直保留拒絕訪客進入校園的權利。

中大學生會計劃明日(11日)起一連8日舉辦「中大保衞戰」一周年回顧活動，惟上周發布宣傳海報後，隨即遭校方要求刪除。中大發聲明指展覽宣傳內容或涉嫌違法，以及不當使用頭像，絕對不容許任何違法及破壞大學聲譽的行為，如有違反必將嚴正處理。惟校方未有禁止舉辦展覽，學生會決定如期舉行。

中大回覆指，自去年底開始實施校園出入管理措施，在進入校園時，教職員及學生須出示「中大通」、校友則須出示校友圖書證或校友信用卡；未能提供相關證明的人士，須向保安人員出示身分證明文件以作登記，方可進入校園。校方亦一直保留拒絕訪客進入校園的權利，並會適時作風險評估，檢討有關措施的安排。