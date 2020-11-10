新加坡旅遊氣泡料11月底展開　檢測減至3次　團費6000元一位

新冠疫情下，為恢復地區間有限度往來及旅遊，港府早前與新加坡達成旅遊氣泡協議。署理行政長官張建宗今早(10日)表示，兩地的旅遊氣泡，相關政策局會在最近1至2日公布具體內容及細節。有消息指，旅遊氣泡預料最快於11月底展開，檢測次數將由4次改為3次，當中旅客最後一次在回港入境後的檢測，當局擬採用新冠病毒快速測試，等候結果時間可縮至2小時，估計每名旅客的團費連當地檢測費，大約為6000港元一位。但有旅遊業指，改動對業界幫助不大，促港府恢復與內地通關。

據了解，本地診所的檢測結果已獲新加坡認可，望可將原先估計的檢測次數由4次減至3次。而現時最新做法，本港旅客出發前72小時內要接受檢測，並取得陰性結果，而第二次檢測則在到達當地後的72小時於當地接受檢測，最後則是返港後於香港機場內接受檢測。

另有業界消息指，旅行團會受制於新加坡的限聚令，即不多於5名旅客為一組，每團最多20人，會派出一位領隊，以及當地的一名導遊。旅行團會先在旅遊巴內講解行程，行動時亦會保持社交距離。旅行團暫定為4日3夜，於第3天下午在當地進行檢測，估計需時約2小時，費用為新加坡幣200元，即約1,200港元，預計每名旅客的團費連當地檢測費大約為6000港元一位。

香港旅遊促進會總幹事崔定邦表示，雖然未有確實消息，但始終新加坡旅遊氣泡的幫助有限。他指，大型旅行社或於聖誕節舉辦旅行團，但航班將減少至每日提供一班專機來往兩地，機票非常昂貴，相信旅客非富則貴，他認為檢測次數及費用的轉變，對旅客出門意欲影響不大。他強調，最重要是港府大力與內地達成通關協議，以帶動業界恢復。