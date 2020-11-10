港大副教授殺妻案　銀行職員供稱死者開戶時態度咄咄逼人

港大機械工程系副教授張褀忠涉殺妻案，今午（10日）在高院續審，控方傳召多名證人作供，包括兩名在死者失蹤前一天為她辦理開戶手續的銀行職員，其中一名職員指死者當時態度咄咄逼人、多多要求和霸道，不斷要求提供更多優惠，但張則顯得友善，交談時亦很平靜及正常。

當時在星展銀行任職客戶經理的趙建威供稱，2018年8月16日，他與死者陳慧文及其胞妹就開戶事宜會面，當時死者剛開設了新戶口，如存款400萬港元，可獲6000港元回贈及高利息。趙又向死者表示，如額外以家人名義開戶，多存100多萬港元，能額外有迎新優惠及推薦人獎賞。死者稱不想胞妹知道她有多少錢，於是單獨與趙商討，並致電張，指趙會找張，要求張先簽署所有文件。

死者又要趙親自到港大找張，否則不會再找趙存錢入戶口。趙為了業績去找張，但張當時指沒有時間聆聽開戶優惠，要求於8月18日再商討。趙於8月16日下午聯絡死者，死者則稱不會存錢入戶口，而張於8月17日(死者開始失蹤當日)向趙傳短訊，稱因繁忙要取消會面。

當時在花旗銀行任職銷售助理的李鍵豪稱，2018年8月16日，死者前往銀行開設高端理財戶口。死者當時存入一張400萬港元的支票，並稱支票是張給她用作購買囍帖街的單位。死者雖沒透露丈夫的職業 ，但死者填寫住址為沙宣道，且不斷談及買樓事宜，李因此認為死者「買樓好似買棵葱咁易」。

偉倫樓宿舍事務助理梁學博表示，他於2011年到該宿舍工作時，張已是該處的舍監，他與張只是「泛泛之交」，但他認為張是好人，有禮貌和不懂拒絕他人。梁於2018年時不覺得張有壓力或負面情緒，但於同年8月27日，被告曾透過他向偉倫樓宿生發電郵，指26日曾有警員到宿舍調查，但只涉及其家事，着宿生毋須緊張。

女警區寶珍表示，張於8月20日與女兒同到警署報案指死者失蹤，並稱8月17日約凌晨1時見過死者後再沒有見過她。張稱一直未能聯絡死者，後來在家中找到她的電話，她曾試過往英國及雲南旅行而沒通知家人，指她能夠獨自去旅行。