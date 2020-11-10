南海再現「雙旋共舞」　料環高周五距港800公里外掠過

立冬已過，本港天氣未見轉涼，南海更再次出現「雙旋共舞」現象。天文台表示，位於菲律賓馬尼拉以東約730公里有熱帶風暴環高集結，環高會逐漸增強並移向菲律賓，預測於周五(13日)下午2時至周六(14日)之間最接近本港，料在距離香港約800公里範圍外掠過。本港周末天氣有一兩陣雨，間中吹6級風，氣溫約22至26度。

天文台預測，環高會逐步增強，料周四(12日)增強為颱風，按照現時移動路徑，環高周五最接近本港，應在距離本港800公里範圍外掠過。現時南海還有另一個熱帶風暴艾濤，其相關雲帶正覆蓋南海北部及廣東沿岸，在今午4時，艾濤集結在越南胡志明市之東北約300公里，預料向西移動，時速約15公里，將橫過中南半島並逐漸消散。

至於仍在增強的環高，今午4時集結在馬尼拉以東約730公里，天文台預測其會向西北移動，時速約18公里，目前其中心附近最高持續風速約為每小時85公里。到周五趨近本港時，環高的中心附近最高持續風速約120公里。

至於未來9天天氣預測，受到乾燥的東北季候風持續影響，華南地區早晚稍涼，明日(11日)氣溫介乎21至26度，日間漸轉天晴及乾燥；周四最低氣溫降至20度。