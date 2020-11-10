運輸署擬推第二階段大嶼山自駕遊　每日配額增至50個

政府2016年推出大嶼山自駕遊計劃，允許25部私家車可網上預約申請，於平日駛入嶼南的封閉道路遊玩。有關計劃大受歡迎，運輸署早前宣布正研究實施第二階段自駕遊的可行性，該署日前向離島區議會交通及運輸委員會提交文件，建議第二階段每日配額由25個增至不多於50個，並以試行形式，增設出租車配額，每日不多於5個。

運輸署表示，大嶼山自駕遊推出以來，市民的需求非常殷切，配額使用率一直處於高水平，而整體使用率超過90%，而推出計劃以來，該處交通意外數字無上升的趨勢，署方無收到計劃對自然及鄉郊環境、嶼南居民生活環境等造成負面影響的投訴，反之接獲不少希望增加配額的意見，遂推出第二階段計劃。

第二階段下，自駕遊每日配額由25個增至不多於50個，並以試行形式將範圍擴展至涵蓋電單車，並增設出租車配額，每日不多於5個。該署同時正積極和地政總署研究利用空置的政府土地，在大澳鹽田壆等合適土地設立短期租約停車場，以增加公眾私家車泊車位的供應。土木工程拓展署亦擬在大澳改善工程第二期第二階段的工程計劃中，研究在鹽田增設約150個私家車泊車位。