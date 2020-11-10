商戶嘆生意難做「吊鹽水」　店東呻舖內冇人都要用電

香港電燈及中華電力決定凍結明年電費，中電每度電維持在121.8仙，而港燈則維持每度電126.4仙。不少商戶認為，兩電凍電費無助減輕營運壓力，現在已陷「吊鹽水」困境，擔心疫情持續下經營愈加困難，希望政府「雪中送炭」為商戶提供補貼，解燃眉之急，同時應盡早通關、刺激經濟，否則恐有不少商戶「捱唔住」。

在灣仔營業的現代家居商業照明公司開業逾30年，過萬呎的店舖放滿燈飾，每月電費最少4至5萬港元。該店經理李小姐坦言，得悉電費凍結後，感覺鬆一口氣：「起碼唔會百上加斤先」。她指，近期營業額較往年減少近70%，業主亦沒有減租，營運壓力大增，坦言「依家都係吊緊鹽水」。

在灣仔經營洗衣店的蔡先生亦指出，電費佔店舖的成本不多，直言「即使8折都係少千零蚊，但(電費)有得減當然好」。他又指，洗衣店中約一半的生意來自美容院、健身室、餐廳等，但近來該方面的收入減少了近三分之二，認為若可以通關，對生意的幫助會更大。同區的北京水餃皇負責人李女士表示，「即使(舖內)冇人，都係要用電」，保守估計每月電費開支逾萬港元，希望政府可推出補貼，又指近期的生意少了近80%，不時有「就嚟執笠嘅感覺」，她表示若情況持續，或許會在明年約滿後關閉經營逾30年的店舖。

「三六九飯店」負責人戴先生表示，店舖每月的電費約是2萬港元左右，稱「如果唔加(電費)就好好嫁啦，但有補貼當然就更好啦」，形容補貼可支援市民及商戶。他指出，自去年開始已虧蝕近百萬港元，形容是餐廳開業逾30年來最困難的時期，「旅客少咗九成九，近乎冇咁滯」，加上已入冬，若新冠肺炎疫情再爆發政府又沒有補貼，他相信不少商戶會「捱唔住」。