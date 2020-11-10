政Whats噏﹕沙田區議會會議室易名　區議員擔心遭矮化

沙田民政事務處突然將「沙田區議會會議室」名稱改為「沙田民政事務處會議室」，話係「撥亂反正」，民主派區議員就批評民政處持續打壓區議會，企圖阻撓佢哋使用會議室。

沙田區議會今日(10日)召開財務及常務委員會會議，民政處喺會前大約1個半鐘前，發出修訂版嘅會議通告，區議員發現會議室名稱被無故修改，樓層指示牌上嘅會議室名稱亦同時被更改。民政處高級行政主任廖偉文喺會上並無解釋原因，但就話會議室名稱一直以嚟都係錯，改名係要「正本清源、撥亂反正」。

財務及常務委員會副主席李志宏形容民政處偷雞摸狗，無任何諮詢同正式通知，修訂嘅議程亦冇經主席批准。李批評處方加劇打壓同矮化區議會，以往都成日指會議室「冇期」，唔提供場地畀工作小組開會，擔心易名後會議室唔再係屬於區議會，情況會變本加厲。李又質疑今次決定，係咪代表過往喺「區議會會議室」召開嘅會議變相成為非法。

李要求民政事務總署交代事件，又形容「你有張良計，我有過牆梯」，同一班區議員會考慮另覓地方，夾錢租用長期嘅開會場地。