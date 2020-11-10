年宵攤位只設濕貨　食環署不排除疫情惡化取消舉辦

食物環境衞生署公布，農曆年宵市場將在明年2月6日至12日，一連7天在15個地點舉行，共設1021個濕貨攤位，不設乾貨及快餐攤位。食環署將於下周二(17日)起公開競投攤位，競投底價凍結，由320至5440港元。

食環署表示，因應新冠肺炎疫情，以及紓緩年宵市場人多擠迫，有必要調整年宵市場的規模，只提供面積較大的濕貨攤位，集中銷售年花，以配合銷售年花的運作需要。此外，由於脫下口罩進食會增加病毒傳播風險，故不設快餐攤位。食環署指會按需要擴闊公共通道，紓緩擠迫情況和減少密集的近距離接觸。

食環署亦會在年宵市場實施一系列防疫措施，包括要求入場人士進場前量度體溫和時刻佩戴口罩、檔主須在其攤位提供消毒搓手液供顧客使用，並提供工作人員聯絡清單，以備出現確診個案時作醫學追蹤。

港島、離島及九龍有6個年宵市場，包括銅鑼灣維多利亞公園、深水埗花墟公園等共有395個攤位。維多利亞公園年宵市場攤位的競投將於本月17及18日在荔枝角政府合署2樓禮堂舉行。新界則有9個年宵市場，包括荃灣沙咀道遊樂場等，共有626個攤位。

食環署又稱會繼續密切留意疫情發展，調整年宵市場安排，在年宵市場舉行前約一個月，公布於各花市實行的社交距離措施指引。如疫情在短時間內急速惡化，不排除調整年宵市場規模，甚至取消舉辦。