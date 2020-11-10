政Whats噏：市民失業現危機　何啟明叫人盡早轉行

政府保就業計劃今個月完結，失業潮殺到埋身，但勞工及福利局副局長何啟明竟然叫有危機嘅市民盡早轉行，意思係政府幫唔到幾多喎。

各界一直促請勞福局推出失業援助金，何啟明都係一貫口風，擔心令失業率高企，而且成本高昂，又話研究需時，繼續拒設計劃，話不如參考外國採取嘅社會保險制度喇，扣除一部分薪金以作不時之需，面對失業問題嗰陣就大派用場。

唔少市民面對停工情況，何啟明就呼籲市民參加僱員再培訓局嘅進修計劃，講到好似政府得呢樣嘢幫到手咁喎。佢又話，有失業危機嘅市民應盡早考慮轉行，以旅遊業為例，不少從業員想苦苦堅持，但事實上就不太樂觀，係無可能回復到以前嘅光景，呢番說話似乎有啲離地喎。

此外，何再次強調，基層市民面對失業嘅話，可以申請綜援，反而覺得一班「小中產」一直唔受政府福利保障覆蓋，例如係月入3、4萬港元嘅夫婦，唔單止要供樓又要供保險，面對失業嗰陣就大件事，覺得政府可以着手研究提供福利，不過話要搵到呢班人都好困難，而且依家政府庫房「手緊」，要諗吓涵蓋嘅合理範圍喎。但驚唔驚咁做會畀人一種觀感，覺得最有迫切需要嘅基層市民反而被忽略呢？