政Whats噏：泛民揚言總辭　「民調」棄如敝屣

立法會延任不少於一年，除早前有幾位議員拒絕延任，正當大家以為剩下嘅議員，都理應可以坐足一年時，日前又再傳出全國人大常委會會議議程中，加入取消泛民議員資格(DQ)，並會喺明日(11日)有最終決定。據悉，中央有可能DQ至少4名議員，包括公民黨楊岳橋、郭榮鏗、郭家麒及專業議政梁繼昌。就DQ議員嘅消息一出，泛民則以總辭嚟回應。泛民今次一改過去拖拉嘅做事手法迅速達成共識，反映早前搬龍門搞民調嚟決定延任，顯得多此一舉。

有指中央今次出手可能係針對阻礙議會運作嘅人，即最終可能唔單止係DQ 4人，甚至會有更多。對此，民主派就話，如果人大真係咁做，佢哋將會總辭，更有人透露話，開會商議時爭議唔大，前後約十分鐘就達成共識，聲稱話佢哋目前僅守住被譴責而喪失資格嘅防線，如果再有人被DQ，留低嘅都可能面對建制派議員逐個譴責DQ，不如早走早著喎。

建制派議員陸頌雄就話，雖然DQ一事未經證實，但泛民已經講明唔玩，同佢哋之前揚言留守議會寸土必爭嘅講法，自相矛盾。若然話有議員被DQ就係觸發佢哋總辭嘅原因，然而今次又唔係第一次有人被DQ，當日游蕙禎、梁頌恆及梁國雄因宣誓風波被DQ，都唔見佢哋有反應。陸又形容泛民現時嘅做法，就好似啲情侶嗌分手，打算喺中央下決定前就講定會總辭，係我飛你，唔係你飛我呀！陸仲話，好多市民想佢哋盡快離開，好行夾唔送，但泛民咁嘅決定真係好兒戲，希望佢哋成熟小小，向自己選民負責。

議員周浩鼎就話，泛民嘅行徑真係令人摸不著頭腦，貿然提出總辭之舉，同之前賴死唔走形成強烈對比，當初搞咗場大龍鳳，做晒民調支持留任，但現時又義無反顧咁話要辭任，似乎印證咗佢哋戀棧議席同埋薪酬，而唔係做實事。佢仲話，如果泛民想借今次總辭，發動憲政風波，就真係無嘢搵嘢搞，好無謂喎。

至於早前拒絕延任嘅前議員朱凱廸就表示，雖則同意今次集體辭任嘅決定，然而實際效果已經減弱，又話呢個係一早布好嘅局，先引民主派上釣接受延任，之後再逐一消滅咁話。實質就係暗寸泛民，一早叫你哋走又賴死唔走，依家殺到埋嚟畀人趕走，真係難睇。

但其實民主派總辭呢個議題，自從人大通過立會議員延任不少於一年以來，就一直惹來熱議。先前泛民話傾向留守議會，目的係要盡力抗爭阻擋惡法，講得大義凜然，但點知今次就話要總辭抗議，咁之前講嘅說話，仲算唔算數？之前嘅民調又有咩意義？不如再做多個民調，問吓市民支唔支持佢哋總辭？