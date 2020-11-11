何志平專欄：舞起訴訟之劍

美國現任總統特朗普繼續拒絕承認敗選，說他已贏得了選舉，是對手作弊把不合法的選票也點算給民主黨候選人，偷竊他的選舉勝利。第一夫人梅拉妮亞也表示，美國人應享有公平的選舉，應點算所有合法選票，而不是非法選票，須以完全透明的方式捍衞民主。總統的私人律師朱利安尼則說明特朗普競選辦將於本周內就一些州份內涉嫌欺詐一事，提出多宗訴訟，又指有證據表明，至少有3個州份選票被盜用。聯邦選舉委員會主席溫特勞布則表明沒有證據顯示選舉舞弊存在。特朗普繼續到名下會所打高爾夫球！

這天又跟遠在美國南部的老朋友「邁斯達」（假名）討論大選最新情況發展。他開宗明義的投下一發引千鈞的開場白：「1973年偉大的棒球手貝拉說：『直到結束之前，一切都還沒有結束！』昨天看過了特朗普競選團隊的高級法律顧問埃利斯在福克斯新聞的訪問，說媒體沒權力裁定美國大選的結果，一定要等待有關的司法問題在法庭上解決後，才能對誰贏得2020年總統大選做出正式且具法律約束力的決定。目標是確保選舉程序的合法性、透明度，和公平準確性。目前結果還在爭議，尚未有最終確定和裁決，而民主黨陣營過早地慶祝勝利，是製造假象意圖騎劫選舉！我們一定要依法辦事。」

我好奇的問：「他們尋求法律解決的是甚麼具體的爭議？有證據嗎？法庭會受理嗎？」

邁斯達胸有成竹的回答：「當然有的！他們的團隊在四個課題上正在尋求法律裁判。一是：每張合法的選票都要精準點算。重點在『合法』一詞。非法選票包括重複票、操縱選票、損壞票、逾期票、非居民選票等。挑戰選票的合法性並不是要操縱結果，而是要保證結果的準確性。二是：法律容許雙方派出代表監督點票。但莫名其妙的，多個州的共和黨監票員都被剝奪了這監督的權利。這是非法的，亦引起操控選票及舞弊的嫌疑。三是：各州出現違憲修改選舉法例。如在賓夕凡尼亞州，州議會沒有修改法律，但行政部門試圖將接收郵寄選票的截止日期在大選日再延長3天時間，這是非法違憲的！四是：當各州內雙方選票非常接近時，選票一定要重新再點算。這一般都是常設規矩，但今年奇怪的是，有些州份不斷的出現選票和不停的點算，直到民主黨的票數超過共和黨的。還有些州又無緣無故的在選舉之夜暫停點票。總而言之，這次特朗普競選團隊在多個州就有關投票點票違規行為進行法律訴訟，是合法合理和負責任的做法，是保障美國民主選舉制度的公平和可信性。」

我也向老朋友報告聽到的最新進展：「上周末前，特朗普一方在6個關鍵搖擺州已提出訴訟。在賓夕凡尼亞州關於監票員的問題，上訴得直，費城點票工作一度暫停。又入稟內華達州要求停點不當選票，稱有上萬名郵寄投票的選民不是該州居民。亞利桑那州又有選民因弄髒了選票而索取新選票被拒而提訴。又要求威斯康辛州重新點票，稱有數個縣都有不尋常的計票情況。在喬治亞州指控查培姆縣點算逾期收到的郵寄選票。並在密歇根州因為未能有現場監票員而要求停止點票，法官駁回訴訟。」

我禁不住追問下去：「這些沒完沒了的官司要到何時才可以告一段落呢？別忘是有時限底線的啊！12月8日就是『安全港之日』（safe harbor day）就是各州議會指定選舉人團最後的日期，以準備12月14日的投票選舉啊！難道特朗普真的以為可以在這時間內翻盤嗎？」

老朋友笑着答：「特朗普舞起訴訟之劍，志不在翻11月3日普選的盤，而是要在選舉人團12月14日那關做手腳，影響真正選出總統的選舉。一切正如棒球手貝拉所說的一樣，『直到結束之前，一切都還沒有結束』！」