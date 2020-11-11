反修例示威協助執勤　沒警犬對催淚煙產生不良反應

左起阿匡及Nicole皆是警犬隊總部訓練組的警員。（何天成攝）

警犬不但在罪案現場協助警員巡邏及搜索可疑物品，自去年反修例風波起亦有出動執勤，有領犬員表示，警方一直有針對催淚彈進行研究，並測試警犬對催淚彈的反應，顯示沒有警犬對催淚煙產生不良的反應，始會讓牠們在有關環境工作；領犬員亦會視警犬為「親人、好拍檔」，而最感滿足的，莫過於把一隻被遺棄的狼狗訓練成出色的警犬。

反修例示威期間，警犬隊主要負責守衞工作，包括保護警署或政府重要建築物，亦要到示威現場執勤。領犬員阿匡指，警犬隊針對不同的場境皆有作相應的訓練，包括讓警犬適應大量人群聚集的地方，訓練其聽到槍聲的反應，亦有針對催淚煙對警犬進行訓練。

過去曾有意見認為警犬不宜在煙霧的環境下執勤，阿匡指出，警方有針對催淚彈進行研究，始會讓警犬在有關的環境工作，同時測試牠們對催淚彈的反應，期間亦有獸醫協助，而在相關的測試中，該100多隻警犬皆沒有對催淚煙產生不良的反應；他又指外國不少相類的組織皆會對警犬進行催淚強的訓練。另一名領犬員Nicole解釋，曾有警犬在現場失禁是突然出現腸胃問題。

領犬員大部分時間與自己的警犬相處，阿匡指自己最大的成就，是把一隻被遺棄的狼狗訓練成出色的警犬。阿匡指該隻狼狗來自愛護動物協會，接收初時的確較頑皮，但經過連串訓練後，該狼狗終成為一頭合格警犬，現在西九龍總區衝鋒隊服役。

警犬隊近年積極自家繁殖幼犬，約3分1新加入的警犬都是自家繁殖，單計今年警犬隊內已有19隻幼犬出生。警犬一般服役到8歲，及由獸醫視乎犬隻身體狀況而釐定是否需要退役，之後可供領養，或是在沙嶺的警犬總部安享晚年。