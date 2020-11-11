東方日報A2：懶理生活艱難　電費1毫不減

疫情下經濟蕭條，不少市民面臨失業減薪之苦，國際燃料價格下調帶動燃料調整費下跌，但中華電力及香港電燈來年只凍結電費，拒絕減價，更在立法會議員追問下承認，即使凍結電費，新電價方案下兩電的准許回報率仍達最高的8%。多名議員不滿兩電只凍不減，炮轟兩電「賺到盡」；有基層關注團體亦認為來年政府電費補貼大縮水，有必要直接減電費5至10%或提供新一輪補貼紓民困。

中電及港燈昨日在立法會經濟事務委員會上交代明年電費，兩電來年均凍結電費，中電的每度電維持在121.8仙，港燈則維持每度電126.4仙（見表）。電費由基本電費和燃料價條款收費組成，前者涵蓋電力公司的營運開支、基本燃料成本及利潤；後者則反映燃料價格的變動。今年受惠於國際油價下跌，原本兩電燃料調整費都有下調，但兩電近年投資機組致基本電價升幅大，此消彼長的因素影響了原本應下調的電費。

其中港燈基本電費增加7仙，由今年的102仙上調至109仙，增幅達6.8%，而燃料費則下調7.4仙，新價為至每度電17.4仙，互相抵銷下來年平均淨電價保持不變。中電方面，基本電費上調1.5仙，至每度電93.7仙，燃料調整費則同樣下調2.7仙，至每度電28.1仙，而差餉地租特別回扣亦會取消，明年起不會再有每度電1.2仙回扣，經調整後的平均淨電費將會維持在今年的水平。

港燈董事總經理尹志田表示，為配合政府減排政策，公司需投入巨額資本進行「煤轉氣」發電轉型，同時要安裝智能電錶等，基本電價因此上調。中華電力總裁蔣東強則表示，明白市民對電價的關注，將提供一系列社區支援措施幫助有需要人士。

然而凍電費承諾或只有兩個月，因為根據現時《管制協議》機制，電費檢討公布的年度燃料調整費，只會保證首兩個月不變，隨後會跟市況波動，一旦燃料價格回升，燃料費平均值則會增加。另外，政府向住宅用戶發放的共2,000元的電費補貼亦將於下月完結。環境局局長黃錦星回應指，即使電費補貼結束，政府亦有另外一項補貼計劃，每月每戶補貼50元，認為補貼額相等於電費兩成，已經相當不錯。

會上多名議員不滿兩電在疫情下只凍結電費而不減價。根據現行《管制計劃協議》，確保兩間電力公司的准許回報率為固定資產平均淨值的8%。議員陸頌雄多次質問兩電，來年電價方案是否「攞到盡」，將准許回報率提升到最高的8%，但兩電竟然一片沉默，鴉雀無聲。隨後議員邵家輝再追問，兩電才承認准許回報率達最高的8%。尹志田表明，公司亦有外國投資者做股東，要按合約辦事，按確保的利潤8%去做生意；中電亦指，會依照管制計劃協議辦事。

議員李慧琼批評在世紀疫情下，質疑兩電是否需要「賺到盡」，她又指，港燈早前申請5,000多萬元的保就業計劃，在燃料費下跌加上保就業的資助抵銷開支，應有空間降低電費。

民間監察公共事業聯委會發言人蔡耀昌認為，單是凍結電費並不足以紓緩市民的困難，有必要直接減電費5至10％，或在未來一年提供短期快捷的折扣優惠，紓解市民困難。香港社區組織協會幹事施麗珊也認為，低收入家庭尤其劏房及板間房電費支出負擔大，在今年疫情的陰霾下，失業率高企，電費支出佔家庭總支出高近一成，凍結電費及每月每戶50元根本不足抵銷低收入家庭的生活壓力，認為理應減電費。

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