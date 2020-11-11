綠色先鋒：集水成自然　導賞團探索集水區自然生態

公眾可透過「集水成自然」計劃的導賞團或網上自助遊，了解水與生態及人類的相互關係。

疫情之下，港人無法外遊，郊野公園成為大家避疫的好去處。但其實設立郊野公園的目的之一，是保護水資源，故此本港絕大部分郊野公園範圍均與集水區重疊。為了讓市民了解這個與我們息息相關的生態環境，綠色力量舉辦了為期3年的賽馬會「集水成自然」教育計劃，透過公眾導賞團或網上自助遊，帶領大眾探索集水區，了解水與生態及人類的相互關係。

「好多人知道咩係水塘，但其實周邊嘅樹林、河溪嘅生境、同附近棲息嘅生物，同水塘係息息相關，甚至有淨化水質嘅作用。」綠色力量教育主任陳詞恩（Yeeda）解釋，所謂集水區即雨水從分水嶺，經由河溪、引水道，匯集至水塘的整個雨水收集範圍。

「集水成自然」首年圍繞城門水塘集水區，它的儲水量約1300萬立方米，是本港儲水量第5高的水塘。被鐵絲網圍封的菠蘿壩是行程第一站，據聞前身是一條客家村落，有大片菠蘿田，因而命名。可惜現場視野受限，市民可取道旁邊的小路拾級而上，遠眺水塘景致。沿着山徑繼續前進，奔流不息的水聲傳入耳中，原來是9公里長的引水道出口，它將城門河天然河盆以外範圍的河水引入水塘，大大增加其儲水量。

沿途報喜斑粉蝶隨行，獼猴三五成群在樹上耍樂，草地上有黃牛覓食。綠色力量高級保育經理呂德恒（Henry）指，集水區免受城市發展的入侵，使自然環境得以保護，孕育出豐富的生物多樣性。如網絲蛺蝶和豆娘都是集水區常客，前者有吸水習性；後者對水質要求高，良好的生境讓牠們得以繁衍，構成食物鏈重要的一環。「換言之，見到佢哋代表水質唔錯。」

白千層隧道前一對戀人正拍攝婚照，白紙般的層層樹皮宛如新娘身上的白紗。Yeeda解釋，二戰時郊野周邊大量樹木被砍伐，為了令環境盡快得以回復，政府大量種植能夠在瘠地快速生長的「植林三寶」，也有白千層。「不過佢吸水力好強，吸走唔少水塘嘅水；果實又唔係鳥類、昆蟲主要食糧。」現時，它最稱職的的角色，大概是人類的布景板。

步行期間，草叢間瞥見一排用不規則磚塊砌成的矮牆，Henry指，從前城門谷有8條村落，村民因建造水塘而要全數被迫遷離。其中來到張屋村的遺址，幾乎沒有任何人類生活過的痕迹，只見一排排向下延伸的梯級，據說昔日是禾田，下面便是已被淹沒的村落。

旁邊的大城石澗綠意盎然，石菖蒲幼長的葉片無懼河水的洗禮；俗稱「水鉸剪」的水黽在水面自在地滑行；螺伏在石上一動不動。集水區是牠們的棲息地，牠們淨化水質回饋自然和人類，造就一幅美好的山水畫。