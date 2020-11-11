涉違伊朗制裁令　美國制裁6企業包括中港公司

美國財政部轄下海外資產控制辦公室（OFAC）周二（10日）宣布，制裁6間公司及4名人士，包括一間香港公司，理由是他們違反美國對伊朗制裁令。

聲明指，上述公司及人士涉嫌協助一間被歐美列入黑名單的伊朗公司Iran Communication Industries（ICI），採購敏感貨品，包括美國電子零件。6間被制裁的公司當中，Proma Industry Co., Ltd.是香港公司，被指從2016年6月起，協助ICI旗下子公司Hoda Trading，將數萬美元貨物，運到Hoda Trading；Hoda Trading亦同在制裁名單之列。至於另外4間被制裁的公司，包括在中國、台灣、新加坡、阿聯酋均設有辦事處的DES International Co., Ltd.、中國公司Naz Technology Co., Ltd.、汶萊公司Soltech Industry Co., Ltd及伊朗公司Artin San’at Tabaan Company。

OFAC同時制裁4名人士，分別是蘇坦穆罕默德（Mohammad Soltanmohammadi）、施美宣（Shih Mei Sun，音譯）、黃錦華（Chin-Hua Huang，音譯）及巴尼赫斯赫米（Mohammad Banihashemi）。

另外，美國法院周二已對42歲台灣居民黃錦華、DES International Co.及Soltech Industry Co., Ltd提出刑事訴訟，指控他們串謀詐騙美國並違反《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）和《伊朗交易和制裁條例》（ITSR）。黃錦華一旦罪成，將面臨最高5年禁監及最高25萬美元（195萬港元）罰款，而另外兩間也將分別面臨最高50萬美元（390萬港元）罰款。

助理司法部長德默斯在聲明中提到，上述被告公司及人士從美國購買商品，隱瞞商品的原產地，然後把它們送到伊朗，供政府及企業使用，又指他們「對這些制裁的違反，削弱制裁的效用，並延遲伊朗停止其敵意活動的日子」。