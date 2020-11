涉違伊朗制裁令　美國制裁6企業包括中港公司

美國財政部轄下海外資產控制辦公室(OFAC)周二(10日)宣布,制裁6間公司及4名人士,包括一間香港公司,理由是他們違反美國對伊朗制裁令。

聲明指,上述公司及人士涉嫌協助一間被歐美列入黑名單的伊朗公司Iran Communication Industries(ICI),採購敏感貨品,包括美國電子零件。6間被制裁的公司當中,Proma Industry Co., Ltd.是香港公司,被指從2016年6月起,協助ICI旗下子公司Hoda Trading,將數萬美元貨物,運到Hoda Trading;Hoda Trading亦同在制裁名單之列。至於另外4間被制裁的公司,包括在中國、台灣、新加坡、阿聯酋均設有辦事處的DES International Co., Ltd.、中國公司Naz Technology Co., Ltd.、汶萊公司Soltech Industry Co., Ltd及伊朗公司Artin San’at Tabaan Company。

OFAC同時制裁4名人士,分別是蘇坦穆罕默德(Mohammad Soltanmohammadi)、施美宣(Shih Mei Sun,音譯)、黃錦華(Chin-Hua Huang,音譯)及巴尼赫斯赫米(Mohammad Banihashemi)。

另外,美國法院周二已對42歲台灣居民黃錦華、DES International Co.及Soltech Industry Co., Ltd提出刑事訴訟,指控他們串謀詐騙美國並違反《國際緊急經濟權力法》(IEEPA)和《伊朗交易和制裁條例》(ITSR)。黃錦華一旦罪成,將面臨最高5年禁監及最高25萬美元(195萬港元)罰款,而另外兩間也將分別面臨最高50萬美元(390萬港元)罰款。

助理司法部長德默斯在聲明中提到,上述被告公司及人士從美國購買商品,隱瞞商品的原產地,然後把它們送到伊朗,供政府及企業使用,又指他們「對這些制裁的違反,削弱制裁的效用,並延遲伊朗停止其敵意活動的日子」。