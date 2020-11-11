《乘勢加推》屯門新盤受追捧　8日極速售出309伙

由香港小輪及帝國集團合作發展、恒地負責銷售的最新住宅項目「帝御」大受追捧，第二期「帝御‧星濤」合共提供 614 個住宅單位。

疫情反覆無礙新盤銷情，「帝御‧星濤」在疫情下短短8日內售出309伙，套現逾14億元，發展商乘反應熱烈推出5號價單共123伙單位應市，實用面積由192平方呎至996平方呎，間隔開放式至四房。項目位置鄰近黃金海岸及哈羅國際學校，交通及生活配套均屬青山公路之中最好，第二期更是位於項目最前端位置，與海灣最為接近，前迎黃金泳灘步行只需5分鐘就可以到達，絕對適合愛好水上活動人士，而且有豪華遊艇會級的娛樂設施，住客盡享寫意度假生活。

由香港小輪及帝國集團合作發展、恒地負責銷售的最新住宅項目「帝御」，位處屯門青山公路青山灣段，分三期共6座大樓，合共逾1700個單位。其中第二期「帝御‧星濤」合共提供614個住宅單位，項目繼續以「疫情價」應市，最新5號價單共123伙住宅單位，其中89伙開放式至一房半單位，折實價由343萬元至548.3萬元，全數單位售價低於600萬元，可承造高達9成按揭；而2房戶型則有14伙600萬元以下，同樣可承造9成按揭。

單位間隔多元化，實用面積由192平方呎至996平方呎，其中包括4伙頂層連天台單位及4伙連花園單位等特色戶型，亦涵蓋33伙開放式單位、48伙一房單位、8伙一房連衣帽間單位、30伙兩房單位、2伙三房(一套房)連儲物室及工作間連洗手間單位，以及2伙四房(雙套房)及工作間連洗手間單位。

生活配套方面，項目毗鄰5個沙灘，步行約5分鐘就能抵達黃金海岸，適合鍾情水上活動人士，故發展商與香港滑水總會合作，將來會為住戶提供滑水訓練課程，搜羅各類水上運動產品，並提供專業意見及優惠折扣。

另外，約26,000平方呎的雙住客會所「Club Royale」，提供多項娛樂設施，如多功能空間「視聽娛樂圈」內特設桌上足球機，住戶可與親朋好友盡情享受桌上運動遊戲樂趣；而富傳統英式氣派的主題空間─「船長薈Captain’s Hub」內則備有美式桌球及傳統木質標靶運動，讓住戶體驗各式運動的樂趣。

作為未來新界西的交通樞紐，項目距離尖沙咀僅約30分鐘駕駛車程，往深圳灣口岸亦只需約15分鐘車程。其中屯門西繞道等道路開通後，將連接屯門至赤鱲角連接路及港深西部公路，交通網絡可望進一步擴大完善，日後屯門與深圳、廣州、中山、珠海、澳門等週邊城市將可連成1小時生活圈，變身大灣區內其中一個重要樞紐。