學校爆上呼吸道感染　曾祈殷指若不尋常應考慮停課

愈來愈多間學校爆發上呼吸道感染個案，單計昨日(10日)已有302人受感染。醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷今早(11日)在電台節目表示，短時間內爆發多個個案，可能由於小朋友會摸口罩，到公園玩出現交叉感染有關，而校園內的圖書及玩具亦是傳播途徑。他認為，校巴接送多過一間幼兒園小童，可能透過群組聚集而傳播開去，建議校巴公司提升防疫感染控制措施，加強清潔。

曾指出，根據衞生防護中心監察，季節性流感未有異常遞增，故認為今次屬於季節性流感機會不大，由於鼻病毒、腺病毒及副流感病毒等可導致類似情況，因此一定要分析樣本，建議當局研究如何協助家長幫小朋友留深喉唾液樣本，以取有質素樣本進行分析。他相信未來愈來愈多個案，認為教育局需要評估形勢，一旦發現很不尋常，就算未確實是甚麼病毒引致，亦要考慮幼兒園是否短暫停課。

港大感染及傳染病中心總監何栢良則表示，多間學校爆發上呼吸道感染個案是不理想，相信因爲家長放鬆防疫戒心，帶子女出外活動，幼童與同學見面時防疫措施亦做得不足，情況令人擔心。他認為，政府應盡快交代有上呼吸道感染的師生，是否已完成新冠病毒檢測及有關結果，由於距離最先出現上呼吸道感染個案已有12天，若有師生檢測為確診，很可能代表第4波疫情已經開始，政府應作出應變，考慮為有上呼吸道感染爆發的學校師生做强制檢測，學校方面應加強防疫措施，包括改善保母車通風和清潔。

何認爲今年上呼吸道感染情況不能與過往比較，因現時全港市民都有戴口罩，亦實施限制社交措施，若學校防疫做得好，不應出現大量學童感染。

另外，呼吸系統專科醫生梁子超表示，上呼吸道感染是常見疾病，透過飛沫、接觸或空氣等傳播，較多人聚集的學校亦容易出現，加上幼兒衞生意識低，令幼兒園出現多宗感染。他形容上呼吸道感染已經風土化，對年紀較小的學生影響較大，未必反映學校內出現新冠病毒群組感染的風險。