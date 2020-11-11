豁免人士從高風險區抵港需無染疫證明　須坐點對點交通離開

鑑於近日有不少獲豁免檢疫的機組人員進入社區後確診，食物及衞生局局長陳肇始今日(11日)表示須收緊有關人士的入境檢疫措施，指本港目前對15個地區列為高風險地區，從相關地區來港的機組人員，來港前要有48小時內的無染疫證明，而從其他地區抵港的機組人員，如未能出示無染疫證明，抵港後須在指定地點等候病毒檢測結果後才可獲放行，一改以往機組人員毋須等結果便可進入社區的安排。

陳續指，所有豁免人士抵港後，全程只可使用由所屬機構安排的點對點交通工具，不可乘坐公共交通，並須於抵港第12天再接受病毒檢測。曾到訪高風險地區的領事館人員，亦須自我隔離14天。

另外，歐美爆發新一波新冠肺炎疫情，陳肇始表示，由本周五(13日)起所有中國以外地區到港人士，須到酒店隔離檢疫14天，事前亦須提供酒店房間及確認書，否則不准登機。

陳稱，第三波疫情7月底出現，過去一周仍出現源頭不明個案，反映社區有隱形傳播鏈，出現小型爆發群組，加上本地個案有反彈迹象，防疫不能鬆懈，否則可能會導致第四波疫情出現。