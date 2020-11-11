港區國安法：再有4中港官員遭美制裁　港澳辦強烈譴責

美國國務院繼制裁11名中港官員外，周一（9日）再制裁多4名中港官員，包括香港警務處副處長（國家安全）劉賜蕙、國家安全處高級警司李桂華、中央政府駐港國安公署副署長李江舟及國務院港澳辦副主任鄧中華本周一(9日)遭美制裁，國務院港澳辦發言人昨(10日)對華府實施所謂制裁予以強烈譴責，強調美方在涉港問題上一切霸凌主義和干涉主義行徑，絲毫不能動搖中國維護國家安全的決心和意志。

發言人重申，制訂及實施《港區國安法》屬中國主權範圍內事務，任何外部勢力不得干涉；又批評美方一再罔顧事實，編造「莫須有」的罪名，一再對中國政府涉港機構和香港政府官員實施所謂制裁，嚴重違反國際法及國際關係基本準則，粗暴干涉中國內政及香港事務。

發言人又批評，美方打着「人權」、「民主」和「自由」的幌子，不斷揮舞制裁大棒，不遺餘力地為反中亂港勢力撐腰打氣，想繼續在香港製造亂局，打「香港牌」遏制中國發展。他重申愈來愈多香港市民已認清美國等外部勢力干預的圖謀，自覺抵制「港獨」、「黑暴」及「攬炒」等非法活動，強調美國反華勢力奉行的霸凌主義和冷戰思維早已被時代拋棄，其「亂港遏華」的圖謀注定是走不通的死路一條。

發言人強調，任何恫嚇和威脅絲毫不能撼動中國維護國家主權、安全、發展利益的鋼鐵意志和堅定決心；又奉勸美國反華勢力及早認清大勢，不要一意孤行，一錯再錯，否則只會自食其果，搬起石頭砸自己的腳。