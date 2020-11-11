相思灣村違建道路未修復　關注團體狠批當局「得把口」

西貢相思灣村違建道路及「神秘丁屋」事件被東方報業集團揭發逾半個月，地政總署派員在場裝設石躉和鐵柱，阻止車輛進出，並指會在本月中前以噴草方式復修土地，但至今早(11日)現場仍未見任何工程進行。關注組織批評當局「得把口」，若連最基本的修復工作都未有進行，是有失誠信，難免會予公眾一種失職之感。

涉事違建道路依舊鋪有石屎，雖已裝設石躉和鐵柱，現場沒有工人開工。地政總署計劃在清理工作完成後會噴草作修復，並預計本月中完成，惟該方式被多個環保團體質疑未能真正回復土地，認為要先剷走石屎再種植。然而，如今相距地署承諾的完工日期僅數天，現場不但未有任何工程進行，甚至連派員到場勘察亦欠奉。

至於「神秘丁屋」業主黃子洋在村內經營的水上活動店今早有營業，約10名穿上救生衣的客人手持船槳在該活動店門口，經過被圍封的僭建碼頭隔鄰的樓梯，排隊一個接一個走出沙灘，再登上獨木舟出海。

「如果講咗又唔做，就會連誠信都輸埋！」「23萬監察」發言人王國興指，執法部門理應秉公執法，若有人在官地上違反土地用途，應立即清除違規構建物或石屎，恢復土地至原本的狀況，如今地政總署承諾修復，卻在限期前無任何行動，會讓公眾認為署方失信。他指署方應以最理想及公眾接納的方式，盡快修復土地。