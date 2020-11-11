Staycation風險高涉多宗本地確診　陳肇始：不排除修例規管

香港過去一周有多宗不明源頭個案，反映社區存有隱形傳播鏈，食物及衞生局局長陳肇始今早(11日)表示，疫情未完全受控，過去一周不明源頭個案平均數，由月初0.3宗升至0.6宗，本地個案亦由0.4宗升至1.1宗，情況不容忽視。她又指，多宗本地個案更涉及酒店度假(Staycation)，認為私人地方聚會雖未必違反社交限制措施，但從公共衞生角度考慮應該避免，若持續有相關個案，不排除會研究修例，以規管有關活動及處所。

陳呼籲市民要提高警覺，一旦鬆懈或會出現第4波疫情加冬季流感夾擊，疫情可能較第3波嚴重，並重申現時無空間進一步放寬社交限制，故明日(12日)午夜屆滿的措施亦會延長一周。另外，她又透露強制檢測的法律框架等準備工作已接近尾聲，將於完成後公布細節。

流感疫苗方面，醫管局行政總裁高拔陞表示，截至周一(9日)，當局已為超過20萬名市民接種流感疫苗，當中包括3.7萬名醫護人員，數字較往年高。

他指醫管局會加強人手安排及硬件準備，現時6600名醫生和3萬名護士中，有180名和860名醫生和護士加入自選兼職辦公室系統，當局亦會加强培訓兼職醫護。至於醫療設施，醫管局將增加400張病床及增加隔離設施等配置，以應對疫情威脅，包括在亞洲國際博覽館預備6個展館，提供1200張一線隔離病床及600張二線隔離病床，以照顧輕微病徵人士。

另外，為應對新冠肺炎及冬季流感，醫管局會改善病人入院流程，為有上呼吸道病徵的入院患者，進行流感和新冠病毒合併檢測，以便及早診斷及治療。