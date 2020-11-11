屯馬單車徑被批規劃不周　發展局稱按指引設計

全長60公里的屯門至馬鞍山單車徑於今年9月底正式貫通，惟有使用者批評單車徑網絡規劃不周全，如單車徑與行人過路處交界膠柱相互距離過窄、路面有高低落差但缺斜道等，易發生意外。發展局今(11日)回應立法會提問時表示，屯馬單車徑是根據相關指引設計和建造，在騎單車人士必須落車的路口，並設有最少50毫米高的路壆，以及用以收窄單車徑末端闊度至750毫米的護柱。

該局解釋，在單車徑上設置護柱的目的，是為了提示騎單車者在該地點需要減速，如在行人過路處等，決定護柱距離的因素包括該位置的道路環境及交通情況。在一些需要騎單車者減速且風險較高的位置，護柱的距離會比較狹窄。該局又稱由於無明顯需要而在行人路上駕駛單車是違法行為，故為明確分辨行人路與單車徑，在它們之間一般會設有路壆，讓騎單車者落車，並手推其單車進入行人路，以避免騎單車者直接駛上行人路。

就配套不足的指控，該局稱屯馬單車徑沿途設有可供中途歇息的休憩處，多個單車匯合中心亦提供單車租賃及維修服務，個別中心更設有小食亭等，沿途亦有私營的茶座或食店，有助帶動單車活動相關行業的商機和創造就業。該局又形容屯馬單車徑開放以來，不少市民躍躍欲試，而屯門至荃灣單車徑沿荃灣海濱長廊而建的首段2.3公里長的單車徑亦正全速動工，料明年初啟用。