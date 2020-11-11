東瀛遊首推EGL Flycation激想飛　宮崎‧鹿兒島空中之旅低至$499

疫情嚴重打擊本港經濟，自3月旅遊業界更陷入零收入，有旅行社積極求變抓緊機遇「抗疫」。有見HK Express的#UOFlycation環港遊飛行體驗反應熱烈，東瀛遊亦推出多個「EGL Flycation 激想飛」旅遊產品，包括21班#選乘HK Express客機的主題航班，讓超過3,000位旅客翱遊天際。

雖然因疫情關係港人暫時未能親身暢遊日本，但東瀛遊夥拍宮崎及鹿兒島縣政府觀光部，在11月21日推出首班「夢幻宮崎‧鹿兒島主題專機空中之旅」，設有意想不到的打卡位之餘，讓客人可於出發前透過Facebook網上直播觀賞宮崎景點實時現況，先用眼睛去旅行。

Flycation親子輕旅行系列EGL Flycation體驗之旅淨機票低至$499一位，旅客除了可以淨買機票外，還可以選擇套票配搭Staycation或本地玩樂，包括香港迪士尼樂園門票連香港迪士尼探索家度假酒店住宿、毗鄰機場的富豪機場酒店住宿連飲食套餐、昂平360水晶纜車券及寶蓮禪寺珍味齋宴餐等。

此外，Flycation亦可配搭多個本地親子一天遊旅行團，可到訪青衣公園賞紅葉，於青馬大橋觀景台欣賞美景、再到東涌諾富特東薈城酒店享用環球美饌自助餐，或者暢遊香港濕地公園、於流浮山海味街選購海味、順道 享受滋味海鮮午餐等，旅行團行程豐富。

而在90分鐘航班中，均會送出大量精彩禮物或獎賞等，每程航班送出的獎品總值高達港幣$200,000，包括迎合不同主題航班而送出的當地特色紀念品、零食、亞洲區各地不同航點來回機票、環球酒店住宿等等。

「為了讓各位能夠恍如出外旅遊，今次更得到日本縣政府觀光部以及各地旅遊局夥伴支持，推出主題專機系列，出發日期主要包括星期六、聖誕及元旦等熱門旅遊假期。」EGL 東瀛遊主席兼執行董事袁文英表示，包機的初衷是希望藉本地旅遊帶動旅遊業復甦，推動一直遭受重創的旅遊業，同時能夠為日後復甦做好準備。而除了日本各地縣政府觀光部外，台灣、韓國、泰國、馬來西亞 及澳洲等地的旅遊觀光機構亦會與東瀛遊合作，在 11 月下旬及 12 月內推出不同主題航班應市。

另外，EGL更即將推出全港首個日本線上旅行團，由宮崎縣的旅遊大使和專業導遊，帶領探訪南九州風光，如瀑布仙景高千穗、奇特地景「鬼の洗濯板」、日南海岸巨石像等等，只要在11月19日（星期四）下午1時30分至2時，登入EGL Tours東瀛遊Facebook，即可收看直播 。