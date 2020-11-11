建造業畢業生薪金津貼計劃反應熱烈　港府上調名額至1439個

新冠肺炎疫情下，本港勞動市場大受衝擊，建築、測量、都市規劃及園境行業畢業生均面對就業困難。港府早前推出薪金津貼計劃，以鼓勵和支持私人機構聘用有關行業的畢業生和助理專業人員，發展局局長黃偉綸今(11日)回覆議員書面質詢時透露，共203名僱主符合申請資格，涉及1708名僱員，已把原來的1000個名額增至1439個，當中已完成270名僱員的審批，相關僱主亦已於上月開始申請津貼發放。

黃指出，有關計劃已於今年7月截止申請，共203名僱主符合申請資格，涉及1708個合資格資助名額，該局已適量增加名額，並已批出587個畢業生及852個助理專業人員的申請。他續指，合資格僱主正按獲分配的名額提交僱員資料作審批，截至上月底，該局已收到529份僱員資料，並批出270份，相關僱主已於上月起申請津貼發放。他稱，該局正積極聯同各專業學會盡快審核，並促請有關僱主盡快提交資料，以爭取今年年底前完成審批工作。

黃又提到，按現時審批情況，預計部分僱主未能全數用盡獲批名額，料有小量剩餘名額，已與有關專業學會商討如何靈活調配剩餘名額，並以公平及公開的原則作重新分配。他續指，該計劃屬一次性紓緩措施，現階段暫未考慮推出第二輪計劃，強調會持續檢視業界情況，以及考慮實際需要及政府財政能力等因素，以提供適切措施協助建造業。

為協助有關行業的畢業生，以及剛完成專業培訓並等待應考專業評核試的助理專業人員，取得所需工作經驗並獲取專業資格就業，港府早前在第二輪防疫抗疫基金推出薪金津貼計劃，合資格僱主每聘用一名合資格畢業生，便可獲取每月5610港元的薪金津貼，最長為期18個月；聘用助理專業人員則可獲取每月1萬港元，最長為期12個月。