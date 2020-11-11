政府應對失業問題無方　議員批勞福局避推失業援助金

新冠肺炎疫情持續，本港最新7至9月失業率升至6.4%，為16年來新高。多名議員關注政府有何措施支援失業人士，勞工及福利局局長羅致光表示，政府會不斷探討讓經濟回復的方法，並適時公布支援失業人士的政策。議員葛珮帆批評羅致光只稱會於適合時間公布，惟市民現時已處於水深火熱的境況，質疑何時才是適合的時間。

葛表示，不少黨派及團體均於今年初促政府推出失業援助金，惟政府稱需時研究，葛直斥若政府於年初研究，現在已能推出失業援助金，又指政府不考慮讓市民提早領取強積金供款。羅澄清，當政府對相關政策有一定探討及看法時，會適時諮詢議員的意見，希望議員不要誤會。

另外，提出質詢的議員鄭松泰指部分國家正研究推行「全民基本收入」政策，政府在不設資產或收入審查下，每月向所有公民派發定額款項，質詢政府會否考慮該政策。鄭又指政府對失業人士的統計忽視自由工作者和人文行業，只把他們歸類作公共行政或其他類別。

羅回覆指，外國的情況和本港不同，港府府希望市民能自力更新，故沒有考慮「全民基本收入」。羅續指，政府統計處的資料包括自僱人士，政府會一直關注並詳細探討協助自僱人士的方法，又重申任何有經濟需要人士，政府都有提供福利支援。