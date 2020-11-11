人大常委會通過有關香港立法會議員資格決定　港府宣布DQ 4泛民

(左起)楊岳橋、郭榮鏗、郭家麒及梁繼昌被取消立法會議員資格。

十三屆全國人大常委會第二十三次會議，於昨今(10至11日)兩天在北京人民大會堂舉行。在今日的閉幕會議上，通過制訂涉及取消香港立法會議員資格的框架安排決定，包括授權特區政府可毋須經過法院，直接按框架標準取消不達標議員的資格。特區政府其後隨即宣布取消楊岳橋、郭榮鏗、郭家麒及梁繼昌等人的立法會議員資格。

全國人大常委會作出的決定涉及三方面，一、立法會議員因宣揚或者支持港獨主張、拒絕承認國家對香港擁有並行使主權、尋求外國或者境外勢力干預香港特別行政區事務，或者具有其他危害國家安全等行為，不符合擁護中華人民共和國香港特別行政區基本法、效忠中華人民共和國香港特別行政區的法定要求和條件，一經依法認定，即時喪失立法會議員的資格。

二、本決定適用於在原定於2020年9月6日舉行的香港特別行政區第七屆立法會選舉提名期間，因上述情形被香港特別行政區依法裁定提名無效的第六屆立法會議員。今後參選或者出任立法會議員的，如遇有上述情形均適用本決定。

三、依據上述規定喪失立法會議員資格的，由香港特別行政區政府宣布。

特區政府在全國人大常委公布有關決定後發表新聞稿，指根據全國人大常委會決定，現宣布原定於2020年9月6日舉行的香港特別行政區第七屆立法會選舉提名期間被取消提名資格的4位立法會議員，即時喪失立法會議員資格，分別為楊岳橋、郭榮鏗、郭家麒及梁繼昌。特區政府稍後會將全國人大常委會的決定刊憲。

據悉，政務司司長張建宗已去信立法會主席，要求安排上述4人的議席自今年7月30日起懸空。

全國人大委員長栗戰書主持全國人大常委會閉幕會時強調，審議通過關於香港立法會議員資格問題的決定，是堅持和完善一國兩制體系，依法維護國家安全、維護香港特區憲制秩序的又一重要立法，常委會組成人員在審議中一致認為，作出決定是必要及適當，以確保香港公職人員符合法定條件和要求，維護憲法和基本法確定的特區憲制秩序。

栗戰書指出，立法會議員是香港特區公職人員的重要組成部分，必須真誠擁護基本法，效忠香港特區，全國人大常委會的決定，符合全體中國人民根本利益，有利維護國家主權、安全和發展利益，有利香港長治久安和繁榮發展，有利香港治理機構正常運轉和社會穩定，有利香港社會凝聚正能量、齊心協力提振經濟、保障民生。

此外，中聯辦發表聲明指全國人大常委會的決定確立議員喪失資格的制度性規定，為特區開展《基本法》第104條本地立法工作，進一步提供法律支撐，而港澳辦亦發表聲明，強調全國人大常委會的決定具權威性，任何對抗人大決定、挑戰中央權力和基本法權威的行徑，都注定是譁眾取寵、徒勞無功的「醜劇」。

全國人大常委譚耀宗指出，上次人大常委會只處理現屆立法會延任不少於1年的情況，議員資格問題原定交由特區政府自行處理，但因為特區政府再向人大常委會提出要求，故人大常委會再就有關問題的處理作決定，定出明確規定，讓特區政府可以有更清晰的執行方法，強調並非再釋法。

被問到今次是否確立愛國者治港的標準，譚認為,，人大常委會是強調要全面準確貫徹落實《基本法》，確保特區有關公職人員符合《基本法》104條內要求擁護《基本法》、效忠特區，如果不符合有關條件就會失去擔任議員的資格。至於是否意味有更多現任議員會被取消資格，譚稱不作估計，但認為現任議員應該特別留意有關規定，日後要為自己的行為承擔後果。